Duitse veiling van holocaustobjecten afgeblazen

Volgens Duitse autoriteiten is een omstreden veiling van holocaustobjecten geannuleerd. De kavels zijn inmiddels verwijderd van de website van het veilinghuis in het West-Duitse Neuss.

Met het Internationaal Auschwitz Comité had ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul scherpe kritiek geuit op de geplande veiling. Hij wees op de verplichting tegenover slachtoffers dergelijke zaken te voorkomen. Hij noemde pogingen munt te slaan uit de Holocaust weerzinwekkend.

Volgens het Internationaal Auschwitz Comité werden onder andere brieven uit concentratiekampen, indexkaarten van de geheime politie van de nazi's (Gestapo) en andere documenten van daders aangeboden. Veel stukken bevatten persoonlijke informatie en namen van betrokkenen. Verder zou een jodenster uit het concentratiekamp Buchenwald met "gebruiksvlekken" worden geveild.

Tegenstanders hadden opgeroepen tot een protestdemonstratie bij het veilinghuis.