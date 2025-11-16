Republikein: grote wens om Epstein-dossiers vrij te geven

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De kans groeit dat het Amerikaanse parlement een vrijgave van de zogenoemde Epstein-documenten gaat afdwingen. De dossiers gaan over een spraakmakend misbruikschandaal waarin de Republikeinse president Donald Trump mogelijk een rol speelt. Volgens een Republikeinse parlementariër zullen mogelijk honderd of meer partijgenoten meestemmen met de oppositionele Democraten.

Dan is een duidelijke meerderheid haalbaar bij de geplande stemming dinsdag in het Huis van Afgevaardigden. "Er zouden wel eens honderd of meer Republikeinen in het Huis kunnen zijn" die voor zijn, stelt afgevaardigde Thomas Massie tegen ABC News. De Republikeinse voorzitter van het Huis en Trump zelf zijn tegen.

De inschatting van Massie volgt op een openlijke ruzie tussen Trump en Republikeins afgevaardigde Marjorie Taylor Greene. Ook zij wil openbaarmaking van de Epstein-dossiers door het ministerie van Justitie. Greene vindt dat Trump haar leven in gevaar brengt door haar een verrader te noemen.