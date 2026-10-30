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Zonder De Boo is schaatser Talsma de snelste op tweede 500 meter

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Johan Talsma heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. De 21-jarige schaatser van Reggeborgh was met een tijd van 34,74 op de tweede 500 meter de beste.
Jenning de Boo won eerder op de avond de eerste 500 meter in 34,20. De regerend wereldkampioen op deze afstand meldde zich daarna af voor de tweede omloop.
De vijf schaatsers met de snelste 500 meter in een van de twee omlopen kwalificeerden zich voor de wereldbekerwedstrijden. Naast De Boo en Talsma waren dat Stefan Westenbroek (34,75), Sebas Diniz (34,85) en Kayo Vos (34,87). De eerste wedstrijden zijn van 13 tot en met 15 november in Beijing in China.
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