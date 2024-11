Zorgen NOC*NSF over sportfinanciering blijven onveranderd groot

ARNHEM (ANP) - Plannen van de regering dreigen te voorkomen dat Nederland op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 ook maar in de buurt komt van de score van Parijs. In de Franse hoofdstad behaalde TeamNL vijftien gouden medailles. Maatregelen als de verhoging van de kansspelbelasting en de verlaging van de subsidies aan gemeenten hebben grote gevolgen voor de top- en breedtesport, zo waarschuwden voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en algemeen directeur Marc van den Tweel rond de algemene vergadering van sportkoepel NOC*NSF.

Met het (voorlopig) vervallen van de eerder aangekondigde btw-verhoging op sport, cultuur en media zijn de problemen niet voorbij, betoogde Van Zanen. "Er komen nog donkere wolken aan", zei ze, doelend op de verhoging van de belasting die de bijdrage van de Nederlandse Loterij aan de sport onder druk zet en het korten van de subsidies aan gemeenten. Ook het budget van BOSA, geld dat bedoeld is om de kwaliteit van sportaccommodaties te waarborgen en verduurzaming te versnellen, dreigt fors omlaag te gaan.