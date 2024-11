EU-ministers willen politieke dialoog met Israël niet opschorten

BRUSSEL (ANP) - Net zoals Nederland voelen de meeste EU-lidstaten niets voor het opschorten van de dialoog met Israël. Het voorstel van EU-buitenlandchef Josep Borrell is maandag afgewezen tijdens een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken, zei buitenlandminister Caspar Veldkamp na afloop van de vergadering met zijn EU-collega's.

Twee van de 27 lidstaten wilden het overleg volgens Veldkamp wel opschorten, maar hij wilde niet zeggen om welke lidstaten dat gaat. "Een hele grote groep lidstaten wilde dat per se niet. Zij vinden dat er genoeg te bespreken is om nu per se met Israël in contact te zijn, het gesprek aan te gaan en daar ook problemen te benoemen zoals de humanitaire situatie in de Gazastrook en ook te bespreken wat daaraan verbeterd moet worden."

De afwijzing komt niet onverwacht. Borrell deed het voorstel om het overleg met Israël op te schorten vorige week woensdag en hoopte daar meteen maandag de EU-lidstaten achter te krijgen. Dat leidde direct tot geïrriteerde en afwijzende reacties.

Een dergelijk verstrekkend voorstel moet goed onderbouwd zijn en vooraf bij de lidstaten in de week zijn gelegd, vertelden hoge Brusselse bronnen eerder. Dat is allemaal niet gebeurd, zo luidde de kritiek vanuit diverse lidstaten.