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Zverev en Lehečka dinsdag verder door avondklok Wimbledon

Sport
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 1:21
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LONDEN (ANP) - De vierde ronde op Wimbledon gaat dinsdag verder, nadat de partij tussen Alexander Zverev en Jiří Lehečka maandagavond om 22.55 uur (lokale tijd) werd stilgelegd vanwege de avondklok die om 23.00 uur ingaat. De Duitser Zverev stond op dat moment voor op de Tsjech: 6-4 7-5 3-3.
De partij tussen de twee begon om 20.50 uur, maar de twee uur en tien minuten voor het ingaan van de avondklok waren niet voldoende om een winnaar aan te wijzen. Na 23.00 uur mag er niet meer getennist worden in Londen om de buurt niet tot last te zijn.
Zverev, de nummer 3 van de wereldranglijst, won vorige maand zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros. Hij kwam op Wimbledon nooit voorbij de vierde ronde.
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