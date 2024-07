Zverev klopt Norrie en bereikt vierde ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - De als vierde geplaatste Alexander Zverev heeft zich ten koste van de Brit Cameron Norrie geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De Duitse tennisser won in drie sets: 6-4 6-4 7-6 (15).

Zverev reikte op Wimbledon nooit verder dan de vierde ronde en hoopt ditmaal verder te komen op het Londense gras. In zijn partij tegen Norrie gleed Zverev in de tweede set uit, waardoor hij last kreeg van zijn knie. Toch bleef hij, mede door zijn uitstekende services, overeind.

De tiebreak van de derde set kende nog wel een spannend verloop. Norrie kreeg daarin vijf setpoints, maar Zverev benutte uiteindelijk zijn zesde matchpoint: 17-15.