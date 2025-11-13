ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwaargewicht Anthony Joshua bokst in december tegen Jake Paul

Sport
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 3:57
anp131125012 1
MIAMI (ANP) - De Britse bokser Anthony Joshua en de Amerikaan Jake Paul ronden een deal af voor een zwaargewichtgevecht in Miami in december, meldt de Britse krant The Guardian. Netflix kondigt het gevecht maandag aan, aldus een bron met kennis van de onderhandelingen, volgens wie het gevecht op 19 of 26 december plaatsvindt.
Paul zou oorspronkelijk op 14 november tegen Gervonta Davis vechten in de metropool in Florida, maar het evenement werd geannuleerd nadat Davis van de kalender was gehaald vanwege beschuldigingen van huiselijk geweld tegen zijn voormalige partner, Courtney Rossel. De politie van Miami Gardens bevestigde dat ze het vermeende incident onderzoeken, dat volgens Rossel plaatsvond in de stripclub waar zij werkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

Loading