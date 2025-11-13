Zwaargewicht Anthony Joshua bokst in december tegen Jake Paul

MIAMI (ANP) - De Britse bokser Anthony Joshua en de Amerikaan Jake Paul ronden een deal af voor een zwaargewichtgevecht in Miami in december, meldt de Britse krant The Guardian. Netflix kondigt het gevecht maandag aan, aldus een bron met kennis van de onderhandelingen, volgens wie het gevecht op 19 of 26 december plaatsvindt.

Paul zou oorspronkelijk op 14 november tegen Gervonta Davis vechten in de metropool in Florida, maar het evenement werd geannuleerd nadat Davis van de kalender was gehaald vanwege beschuldigingen van huiselijk geweld tegen zijn voormalige partner, Courtney Rossel. De politie van Miami Gardens bevestigde dat ze het vermeende incident onderzoeken, dat volgens Rossel plaatsvond in de stripclub waar zij werkt.