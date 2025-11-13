ECONOMIE
Boeing betaalt nabestaande 28 miljoen dollar om crash in Ethiopië

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 3:23
anp131125011 1
CHICAGO (ANP) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing moet een schadevergoeding van 28,45 miljoen dollar (24,56 miljoen euro) betalen aan de weduwnaar van een slachtoffer van de crash van een toestel van Ethiopian Airlines in 2019. Dat heeft een jury in Chicago beslist in het eerste burgerrechtelijke proces tegen Boeing over de twee dodelijke crashes met 737 MAX 8-vliegtuigen, waarbij in 2018 en 2019 in totaal 346 doden vielen.
In maart 2019 stortte de vlucht van Ethiopian Airlines van Addis Abeba naar Nairobi zes minuten na het opstijgen neer. Daarbij kwamen 157 mensen uit 35 landen om. Nabestaanden van 155 slachtoffers hadden Boeing tussen april 2019 en maart 2021 aangeklaagd. Aan het begin van het proces waren er nog elf aanklachten. Voor drie andere aanklachten is inmiddels buiten de rechtbank een schikking getroffen.
Uiteindelijk heeft de jury zich alleen gebogen over de zaak van de nabestaanden van Shikha Garg, een vrouw uit de Indiase stad New Delhi die op de vlucht van Ethiopian Airlines zat.
