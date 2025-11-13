ZorgKiezer: grote verschillen in zorgpremies 2026

AMSTERDAM (ANP) - De zorgpremies voor 2026 laten grotere verschillen zien dan voorgaande jaren, meldt zorgvergelijker ZorgKiezer op basis van een eigen analyse. Daaruit blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering oploopt tot 511 euro per jaar. In 2025 was dat verschil 433 euro.

De goedkoopste basispremie met een eigen risico van 385 euro is die van VinkVink (van Menzis). Daar betaalt een verzekerde maandelijks 142,40 euro. De duurste basisverzekering is die vrije keuze polis van a.s.r., met een maandbedrag van 185 euro.

Daarnaast laten de ontwikkelingen van de zorgpremies dit jaar een "opvallend grillig beeld" zien, aldus ZorgKiezer. Negentien basispremies dalen, 25 gaan omhoog en 20 premies blijven gelijk.