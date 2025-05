Zware knieblessure voor hockeyster Nunnink

DEN BOSCH (ANP) - Hockey-international Laura Nunnink blijkt zaterdag in het duel uit de play-offs om de landstitel tussen Den Bosch en SCHC een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. De middenveldster van Den Bosch bevestigde dinsdag tegenover hockey.nl dat er sprake is van een kapotte kruisband en meniscus. Een operatie is noodzakelijk en de verwachte hersteltijd bedraagt een klein jaar.

Nunnink, die 205 interlands achter haar naam heeft staan en twee keer met Oranje olympisch kampioen werd, liep de blessure op bij een onschuldige actie waarbij ze verkeerd terechtkwam. "Ik had heel veel pijn. Maar je hebt ergens nog hoop. Maar het deed zoveel zeer, dat ik me niet voor kon stellen dat er niks aan de hand was", vertelt ze. Uit een MRI-scan bleek de ernst van de blessure.

Nunnink (30) zegt te mikken op deelname aan het WK, volgend jaar zomer in eigen land. "Dat wordt mijn doel. Bij dat toernooi hoop ik er weer te staan."