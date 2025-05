Recordomzet Nederlandse gamesindustrie, wel toenemende zorgen

ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse gamesindustrie heeft tussen 2021 en 2023 een recordomzet geboekt, meldt brancheorganisatie Dutch Games Association (DGA) op basis van de meest recente cijfers. Ook het aantal bedrijven liet een lichte stijging zien. Ondanks positieve cijfers spelen er echter ook groeiende zorgen binnen de sector. Volgens DGA heeft dat voornamelijk te maken met de "wereldwijde malaise" waarin de gamesindustrie zich bevindt.

De gamesindustrie in Nederland was tussen 2021 en 2023 goed voor een omzet van 763 miljoen euro. Dat is 10,5 procent meer dan in de voorgaande periode van drie jaar. De meeste Nederlandse gamesbedrijven ontwikkelen spellen voor pc's en online, meldt DGA. Daarnaast vormen zogeheten applied, of serious, games een belangrijk onderdeel van de sector. Dat zijn spellen met een ander doel dan vermaak, bijvoorbeeld voor zorginstellingen of de politie.

Het aantal gamesbedrijven in ons land steeg licht tot 614. In totaal hadden zij eind 2023 bijna 4300 mensen in dienst, een afname van 269. De daling had echter niet enkel te maken met verdwenen banen, merkt DGA op. Zo breiden verschillende bedrijven die voorheen games ontwikkelden hun dienstenaanbod uit, waardoor deze ondernemingen niet langer onder de definitie van een gamesbedrijf vallen.

Zorgen

Tegelijkertijd spelen er in toenemende mate zorgen binnen de Nederlandse gamesindustrie. Uit een uitvraag bij bedrijven komt naar voren dat ongeveer 57 procent vindt dat het bedrijf het goed doet. Drie jaar geleden was dat nog zo'n 78 procent. Verder geeft 22 procent van de bedrijven aan vertrouwen te hebben in de toekomst. Dat was in 2022 nog ruim de helft.

Veel gamestudio's wereldwijd hebben moeite om aan financiering te komen, waardoor zij worstelen met projecten. Die gaan in afgeslankte vorm door of worden geannuleerd. Niet alleen kleine bedrijven worden daardoor getroffen, maar ook grotere. De afgelopen tijd kwamen Nederlandse bedrijven als Ronimo Games en Paladin Studios al in de problemen. Dat eerste bedrijf werd failliet verklaard, Paladin Studios sloot begin deze maand de deuren vanwege een gebrek aan financiële zekerheid.