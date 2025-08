Zwemster McKeown maakt reputatie waar met tweede WK-goud

SINGAPORE (ANP) - De Australische zwemster Kaylee McKeown heeft op de WK haar reputatie waargemaakt door de 200 meter rugslag te winnen. De regerend olympisch kampioene finishte in 2.03,33. Dat is de op twee na beste tijd ooit gezwommen.

De houdster van het wereldrecord liet de Amerikaanse zwemsters Regan Smith en Claire Curzan duidelijk achter zich. McKeown won eerder in de week al het goud op de 100 meter rugslag, een afstand waarop ze op de Spelen van Parijs eveneens goud won.

De Australiër Cameron McEvoy pakte het goud op de 50 meter vrije slag, de afstand waarop hij ook regerend olympisch kampioen is. Bij de vrouwen won de Amerikaanse Gretchen Walsh na de 100 meter ook de 50 meter vlinderslag. Op die afstand was er brons voor de Belgische Roos Vanotterdijk. Die had eerder al zilver gepakt op de 100 meter. Dat betekende de eerste medaille voor België op een WK zwemmen sinds 1998. Vanotterdijk is ook de eerste Belgische zwemmer die meer dan één medaille wint op een WK.