Verstappen stelt met twaalfde tijd opnieuw teleur in training

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen blijft ontevreden over zijn Red Bull. De wereldkampioen was ook in de derde vrije training van de Grote Prijs van Hongarije veel langzamer dan zijn concurrenten. Hij reed de twaalfde tijd.

WK-leider Oscar Piastri liet de beste tijd noteren (1.14,916). Verstappen was 1,246 seconde langzamer. Lando Norris, de teamgenoot van Piastri bij McLaren, reed de tweede tijd.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari waren met de derde en vierde tijd ook beduidend sneller dan Verstappen, die donderdag bevestigde dat hij ook volgend jaar voor Red Bull rijdt.

Yuki Tsunoda presteerde nog slechter dan Verstappen in zijn Red Bull en kwam niet verder dan de negentiende tijd.