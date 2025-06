Zwemster Toussaint beëindigt topsportcarrière

EINDHOVEN (ANP) - Zwemster Kira Toussaint beëindigt haar topsportcarrière. Dat maakt de 31-jarige drievoudig olympiër bekend via sociale media. "Ik ben trots op wat ik heb bereikt en kijk ernaar uit om de kennis en ervaring die ik in de topsport heb opgedaan, in te zetten als spreker in het bedrijfsleven en andere sectoren."

De houdster van het Europees record op de 50 meter rugslag zegt dat het "geen gemakkelijke beslissing" was. "Zeker toen ik hoorde dat mijn favoriete nummer, de 50 rugslag, eindelijk olympisch wordt. Voor mij persoonlijk kwam dat besluit net te laat. Ik heb nog wel het plezier in zwemmen, maar ik verwacht niet dat ik nog drie jaar de motivatie kan opbrengen om door te gaan tot LA 2028. Het is goed zo."

Toussaint eindigde afgelopen jaar op de WK in Doha als zevende op haar favoriete nummer. In 2021 in Eindhoven zwom ze 27,10 op de 50 rug, nog steeds een Europees record.