KVITFJELL (ANP/DPA) - Skiër Marco Odermatt heeft voor het derde jaar op rij de wereldbeker op de super-G op zijn naam geschreven. De Italiaan Mattia Casse had hem als enige nog kunnen achterhalen, maar hij kwam zondag in Kvitfjell niet in actie omdat hij deze week bij een training een elleboog brak.

Odermatt eindigde zelf als vierde. De zege ging naar de Italiaan Dominik Paris.