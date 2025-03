Bisschops sprint naar halve finales 60 meter op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Minke Bisschops heeft zich op de laatste dag van de EK indooratletiek in Apeldoorn geplaatst voor de halve finales van de 60 meter. De Nederlands kampioene eindigde in haar series als vierde in 7,24 en die plek gaf direct toegang tot de halve finales, die evenals de finale later zondag worden gelopen.

De 22-jarige Bisschops vierde vorig jaar op de EK outdoor in Rome haar eerste internationale succes met een bronzen plak op de 4x100 meter estafette. De Limburgse liep ook in de finale van de 4x100 meter bij de Olympische Spelen in Parijs. Bisschops eindigde met het estafetteteam als zevende.

Isabel van den Berg en Marije van Hunenstijn, die ook deel uitmaakten van het olympische estafetteteam, strandden in Omnisport Apeldoorn in de series met tijden van respectievelijk 7,32 en 7,33.