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Zwitser Schmid wint in Tour de France vanuit grote kopgroep

Sport
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 17:38
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BELFORT (ANP) - Mauro Schmid heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Zwitserse renner van Jayco AlUla was vrijdag de beste in een sprint tegen de Colombiaan Harold Tejada, nadat het tweetal was weggereden van hun medevluchters. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is de eerste ritzege in de Tour voor Schmid, die in 2025 al eens tweede werd in een etappe.
De etappe van Dole naar Belfort door de Vogezen was met 205,8 kilometer de langste van deze Tour. Het peloton gaf een kopgroep van 57 renners de ruimte met een maximale voorsprong van ruim 8 minuten.
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