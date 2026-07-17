Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

ederland kampt officieel met een watertekort. Het Landelijk Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft code geel afgekondigd, wat betekent dat de beschikbaarheid van zoet water onder druk staat door aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Vooral in het oosten en zuiden van het land zijn de gevolgen merkbaar.

Wat betekent dat concreet voor burgers? In meerdere regio’s hebben waterschappen inmiddels beperkingen ingesteld. Zo is het verboden om tuinen te sproeien met leidingwater, zwembaden te vullen of auto’s te wassen met drinkwater . Ook boeren krijgen te maken met restricties op beregening uit sloten en rivieren. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie “zorgelijk, maar nog beheersbaar”, mits het waterverbruik snel omlaag gaat.

De handhaving verschilt per regio, maar overtredingen kunnen geld kosten. In sommige gebieden lopen boetes op tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van de ernst en frequentie van de overtreding. Waterschap Brabantse Delta waarschuwde bijvoorbeeld dat “onnodig watergebruik in deze fase niet alleen onverstandig, maar ook sanctioneerbaar is”.

De oorzaak ligt in een combinatie van factoren: weinig neerslag in het voorjaar, een warme zomerstart en een structureel dalende grondwaterstand. Volgens het KNMI passen deze extremen binnen een bredere trend van klimaatverandering, waarbij langere droge periodes vaker voorkomen.

Experts benadrukken dat het probleem niet alleen tijdelijk is. “We moeten wennen aan een nieuw normaal,” zegt een woordvoerder van Deltares, “waarin waterbeheer steeds vaker betekent dat we moeten kiezen wie wanneer water krijgt.”

Voorlopig geldt: wie de kraan onnodig laat lopen, riskeert niet alleen een boete, maar draagt ook bij aan een probleem dat voorlopig niet verdwijnt