Zwitserse Moto3-rijder Dettwiler vecht voor zijn leven na crash

SEPANG (ANP) - De Zwitserse Moto3-coureur Noah Dettwiler vecht in een ziekenhuis in Kuala Lumpur voor zijn leven na een zware crash zondag in de Grote Prijs van Maleisië. Artsen hebben de afgelopen uren verschillende operaties uitgevoerd en gezegd dat de 20-jarige coureur nog in kritieke toestand verkeert.

Dettwiler werd tijdens de opwarmronde van achteren aangereden door de Spaanse wereldkampioen José Antonio Rueda. De Zwitser vloog van zijn motor af en landde hard op de betonnen baan van Sepang. Zijn vader meldde aan persbureau DPA dat zijn zoon meerdere hartstilstanden had gehad en veel bloed had verloren. Ook zijn milt en longen zijn beschadigd. Bovendien liep Dettwiler een open beenbreuk op.

Rueda moest ook naar het ziekenhuis, maar hij kwam er vanaf met een gebroken hand en wat kneuzingen.