Tijd voor de e-bike: leasefiets goedkoper dan Netflixabonnement

Als er één trend is die in 2020 doorzet is het wel die van de e-bike. Door de fiscaalvriendelijke leaseregeling wordt de elektrische fiets goedkoper dan een abonnement op Netflix.

Volgens brancheverenigingen Bovag en Rai worden er in 2020 tot wel 150.000 extra e-bikes verkocht. Dat komt grotendeels door de aantrekkelijke leaseregeling die een bijtelling rekent van 7 procent voor leasefietsen. Lease je als werknemer een fiets van 3.000 euro dan hoef je slechts 210 euro bij je belastbaar inkomen op te tellen. De leasefiets kost dan nog maar 7 euro per maand. De aanschaf van de fiets wordt betaald uit de reiskostenvergoeding.

Vorig jaar zijn er al 400.000 e-bikes verkocht van de in totaal 1 miljoen aangeschafte fietsen. Op dit moment is bijna 10 procent van alle fietsen in Nederland een e-bike. “Als de huidige groei doorzet, zou het zomaar kunnen dat er in 2020 meer stekkerfietsen worden verkocht dan reguliere rijwielen”, zegt Debbie de Wagenaar van Accell Group in het AD.