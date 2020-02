Getest: Opvouwbaar scherm van Motorola al binnen een jaar kapot. Samsung presteert beter

Eindelijk zijn de eerste smartphones met een opvouwbaar scherm op de markt. Maar helaas: de resultaten vallen tegen. Zo is de Motorola Razr al na 27.000 keer vouwen kapot in plaats van de beloofde 100.000 keer.

Dat blijkt uit een test van website CNET die enkele telefoons door een robot steeds in en uit liet klappen. Naar verwachting zou de robot daar 12 uur mee bezig zijn. Dat is de tijd die het kost om 100.000 keer open en dicht te gaan, maar al na 4 uur was het experiment afgelopen: het vouwscharnier had het begeven.

Aangezien een Amerikaan gemiddeld 80 keer per dag zijn telefoon pakt, zou de Motorola nog geen jaar meegaan. De Samsung Galaxy Fold presteerde een stuk beter. De robot kon deze vouwtelefoon bijna 120.000 keer open en dicht doen. Aan het eind van de test hield het scherm ermee op, terwijl bij de Motorola het scharnier het probleem was.

De Samsung Galaxy Fold ligt al sinds begin dit jaar in de Nederlandse winkels. De Motorola volgt over een paar maanden.