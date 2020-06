Zoekgedrag Google voorspelt: er komt mogelijk een tweede coronagolf aan

Er wordt in de VS weer meer gegoogeld op zoekwoorden die met het coronavirus te maken hebben. Het zou kunnen betekenen dat er een tweede golf van Covid-19 aan zit te komen.

De afgelopen dagen schoot het aantal keer dat werd gezocht op ‘Covid-19 symptomen’ en ‘Covid-19 test in de buurt’ omhoog. De zorgelijke zoektrend volgt op een versoepeling van de coronamaatregelen in de Verenigde Staten, terwijl het aantal besmettingen lang niet zo hard daalt als in andere landen. Bovendien waren er de afgelopen weken veel massademonstraties vanwege de politiemoord op de zwarte Amerikaan George Floyd, wat ook extra besmettingen in de hand werkt.

De zoekdata komen overeen met plaatsen waar het aantal besmettingen de afgelopen zeven dagen toenam, zoals de staten Arizona en South-Carolina. Maar in het hele land werd weer vaker gezocht op ‘coronavirus symptomen’ wat duidt op een mogelijke tweede golf.

Al vaker heeft Google een epidemie kunnen voorspellen. Zo zag de zoekgigant menige griepgolf al twee weken van tevoren aankomen.