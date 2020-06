Simpel hulpmiddel kan vliegen mogelijk nog veiliger maken

Volgens het RIVM kun je met een gerust hart in het vliegtuig stappen. Voor wie toch twijfelt is de AirShield misschien een oplossing. Het is een simpel hulpmiddel dat op de bestaande airco kan worden geplaatst, waardoor de lucht nog harder naar beneden wordt gezogen.

Iedere passagier heeft boven zijn stoel een luchtventilator, die je zelf aan of uit kunt zetten. Door daar een apparaatje op te plaatsen dat de lucht nog harder naar beneden drukt, ontstaat een onzichtbaar schild van lucht. Eventuele virusdeeltjes kunnen dan niet verder worden verspreid. Tenminste dat beweren de makers.

Het apparaatje is ontwikkeld door het Amerikaanse techbedrijf Teague en wordt met een 3D-printer gemaakt. Omdat het om een eenvoudig hulpstuk gaat, zijn uitgebreide testprocedures niet nodig. Volgens het bedrijf kan binnen drie tot vier maanden worden gestart met testen in het vliegtuig. “We vinden hier niet opnieuw het wiel uit. We gebruiken en verfijnen wat er al is,” klinkt het.