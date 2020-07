Simpel trucje van Google: tover een levensechte dino in je woonkamer

Een Tyrannosaurus in je woonkamer of een Velociraptor in de tuin, met een leuk augmented reality-trucje van Google sta je zo te midden van je favoriete dinosaurussen.

Hoe je dat doet? Ga op je mobiel naar Google en typ in de zoekbalk een van de volgende tien dinosaurussen in: Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon en Parasaurolophus.

Klik daarna op ‘weergeven in 3D (View in 3D)‘. Als de dino op je scherm beweegt, krijg je de melding ‘tonen in je ruimte’. Klik je daarop dan vraagt Google om toegang tot de camera van je telefoon. Dat moet je natuurlijk wel willen. Besluit je dat het de moeite waard is, dan verschijnt er een levensechte dinosaurus voor je neus.

Volgens Google worden de dieren op ware grootte getoond. Dat klopt niet helemaal, maar ze zien er wel levensecht uit. Hun uiterlijk is gebaseerd op de dino’s in de Jurassic World-films.