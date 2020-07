Grote investering voor vliegende taxi: mogelijk binnen vijf jaar beschikbaar in veel steden

De Duitse startup Lilium heeft een investering van 35 miljoen dollar opgehaald om een vliegende taxi in de markt te zetten. In 2025 moeten de taxi’s in veel grote wereldsteden rondvliegen.

Het bedrijf, dat een werkend prototype beschikbaar heeft van een volledig elektrische vliegende taxi die verticaal kan opstijgen, is daarmee meer dan een miljard dollar waard.

Bloomberg weet te melden dat het geld afkomstig is van investeerder Baillie Gifford & Co, die ook veel geld stak in Tesla. Lilium werd nog maar vijf jaar geleden opgericht door vier Duitse ingenieurs. Inmiddels werken er meer dan 450 mensen.

In 2019 liet het bedrijf zien dat de elektrische taxi voor vijf personen ook daadwerkelijk de lucht in kan. Het was de eerste succesvolle testvlucht. Het doel is om in 2025 een complete vloot operabel te hebben in meerdere steden op de wereld.

De taxi’s gaan vijf keer sneller dan een gewone auto, maken minder geluid en hebben een actieradius van 300 kilometer. Ze moeten gaan rijden op dezelfde manier als Uber.