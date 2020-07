Je auto afkoelen nog voor je instapt? Zo doe je dat in een handomdraai

In de zomer kan het bloedheet worden in je auto en het duurt eventjes voor de airco genoeg koelt. Gelukkig is er een simpel trucje dat direct voor verkoeling zorgt.

Als je auto in de volle zon staat, kan de binnentemperatuur oplopen tot wel 60 graden. Geen pretje om in te stappen. Hoe je voorkomt dat het zweet je uitbreekt nog voor je vertrokken bent? De meeste moderne auto’s hebben een knop waarmee alle ramen in één keer opengaan. Doordat het dan kan doorwaaien, daalt de temperatuur al snel met enkele tientallen graden.

Wat je moet doen is simpelweg de knop waarmee je je auto ontgrendelt enkele seconden ingedrukt houden. Andersom werkt ook: heb je je ramen open laten staan dan kun je ze van een afstandje nog sluiten door de knop waarmee je de auto op slot doet even ingedrukt te houden.