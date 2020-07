Met deze oplader is je smartphone in 20 minuten vol

Een lege smartphone is vooral vervelend, omdat je zo lang moet wachten tot hij weer is opgeladen. Dat is verleden tijd met de snellader van Oppo. Daarmee is je telefoon in 20 minuten weer vol.

De lader heeft een vermogen van 125 watt. Daarmee zou je volgens de Chinese smartphonefabrikant een telefoon met een accu van 4.000mAh in een twintigtal minuten weer moeten kunnen opladen. In vijf minuten zou je smartphone weer voor 41 procent vol zijn.

De lader werkt op alle toestellen die de SuperVOOC- en VOOC-snellaadtechnieken van Oppo gebruiken. Daar horen ook de telefoons van bijvoorbeeld OnePlus bij.

Het is nog onduidelijk wanneer de supersnelle oplader in Nederland te koop is.