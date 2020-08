Amerikaanse tieners massaal op TikTok: Facebookgebruik stort in

Dat Facebook definitief heeft afgedaan bij de jeugd blijkt wel uit onderstaande grafiek. Bij tieners zijn zo ongeveer alle grote sociale media populairder.

Dat toont een halfjaarlijks onderzoek aan van investeringsbank Piper Sandler. Instagram en Snapchat gaan ruimschoots op kop: meer dan tachtig procent van de tieners gebruikt deze sociale media minstens één keer per maand. Nog maar ruim een derde van de jonge Amerikanen zit regelmatig op Facebook. Maar meest opmerkelijk is de snelle opkomst van TikTok. Voor ruim 60 procent van de ondervraagden is de Chinese video-app inmiddels gemeengoed.

Overname Microsoft

Dat vindt president Trump maar niets, omdat data van Amerikaanse gebruikers bij de Chinese overheid zouden belanden. Trump wil de app in de VS dan ook verbieden als Microsoft niet binnen anderhalve maand tot een deal komt met het Chinese moederbedrijf ByteDance. Met de overname zijn waarschijnlijk miljarden gemoeid. Microsoft wordt dan in één keer een serieuze speler op de Amerikaanse markt voor sociale media.