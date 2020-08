Ruim 2 miljoen mensen hebben te oude telefoon voor CoronaMelder

Ruim 2 miljoen Nederlanders kunnen de CoronaMelder niet installeren, omdat hun telefoon te oud is.

De nieuwe corona-app werkt alleen op telefoons met iOS 13.5 of hoger en Android 6.0 of hoger. Zeker 2,3 miljoen Nederlanders hebben een oudere versie van de besturingssystemen, geen smartphone maar een normale mobiel of helemaal geen mobiele telefoon. Dat blijkt uit gegevens van Telecompaper en EditieNL. Vooral oude iPhones worden nog veel gebruikt. Voor de app is het nieuwe bluetooth-systeem van Apple en Google nodig.

De CoronaMelder is inmiddels zeker 800.000 keer gedownload, maar werkt alleen nog in vijf testregio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Vanaf 1 september moet de app landelijk actief zijn en mensen waarschuwen als ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.