Waarom je de CoronaMelder wel of niet moet downloaden

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf vandaag werkt de CoronaMelder in het hele land. De vraag is: ga je de corona-app, die je laat weten of je minstens een kwartier bij een besmet persoon in de buurt was, ook echt gebruiken?

De CoronaMelder is de afgelopen tijd in vijf regio’s getest en inmiddels al door 1,3 miljoen mensen gedownload. Toch zijn organisaties als Bits of Freedom en Amnesty nog steeds kritisch, vooral omdat de overheid zich voor de app ‘afhankelijk heeft gemaakt van twee dominante techreuzen’, Google en Apple.

,,Zij bepalen hoe de technologie werkt en hebben daarmee grote invloed op de effectiviteit van de app. Zij bepalen ook wanneer de onderliggende code van de CoronaMelder weer wordt weggehaald”, aldus Tijmen Wisman van Platform Burgerrechten tegen RTL Nieuws.

Druk op testcapaciteit

Epidemioloog Carl Moons van het UMC Utrecht noemt als nadeel dat mensen zich niet direct kunnen laten testen als ze een melding krijgen van de app. Ze worden geacht om in quarantaine te gaan. Moons: ,,Als een besmet persoon in de trein zit, krijgen veel andere mensen een melding. We moeten gaan zien of al die personen dan tien dagen in quarantaine gaan.”

Ook de GGD is kritisch, omdat de app de testcapaciteit verder onder druk zet. Mensen zonder klachten zullen zich immers ook willen laten testen, omdat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

En toch kan de CoronaMelder zeker nuttig zijn. ,,De app kan nauwe contacten sneller informeren dan bij het huidige bron- en contactonderzoek, dat geheel afhankelijk is van mensenwerk. Ook kan de app de mensen informeren over een besmet persoon, die zij zich niet kunnen herinneren of niet eens kennen, zoals bijvoorbeeld in de trein”, aldus Moons.