Vanaf 2022 vliegende taxi in Barcelona

In Spanje gaan in 2022 de eerste vliegende taxi’s mensen van a naar b brengen. Dat heeft de Spaanse luchtvaartorganisatie Enaire beloofd in een persbericht.

De eerste toestellen zullen in Barcelona en Santiago de Compostella gaan rondvliegen. Welk model taxi gebruikt gaat worden en wat de precieze landingsplaatsen worden is nog onduidelijk. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma voor vooruitstrevend onderzoek.

Spanje wil een van de eersten zijn met een serieuze vliegende taxidienst en hoopt zo een voorbeeld te worden voor andere Europese landen. Ook Duitsland werkt al aan een taxi in de lucht. Een Duits bedrijf maakte vorig jaar al een testvlucht met een volledig elektrische vliegende auto.