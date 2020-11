Wat Google allemaal over je weet: zo kom je erachter

Als jij in Google zoekt naar een nieuwe fiets krijg je andere resultaten dan je buurman. De zoekmachine past de getoonde websites namelijk aan jouw persoonlijke voorkeuren aan. Handig voor jou, maar minder fijn voor je privacy.

“Om te begrijpen wat je precies bedoelt met je zoektermen, verzamelt Google zo veel mogelijk informatie over jou,” legt onderzoeker Annelien Smets van de VUB uit in Het Laatste Nieuws. “Op basis daarvan kunnen algoritmes de resultaten tevoorschijn toveren die voor jou persoonlijk het meest relevant zijn.”

Wat de zoekgigant dan allemaal over je weet? “Bij de personalisatie houdt Google in de eerste plaats rekening met je locatie,” vertelt Smets. “Via apps of websites die je toegang geeft tot de gps in je smartphone, weet Google waar je bent.”

Het tweede wat Google erbij pakt is je zoekgeschiedenis. Dat kan via je IP-adres. “Google je vaak voetbaluitslagen? Dan zal je overladen worden met info over de sport als je ‘Milaan’ intypt.” Ook je geschiedenis op YouTube wordt meegenomen.

Het derde wat meeweegt is je advertentieprofiel, dat tot stand komt via cookies. “Je kan je advertentieprofiel checken via adssettings.google.com”, zegt Smets. “Je zal zien dat Google op de hoogte is van je geslacht, hoe oud je ongeveer bent, je gezinssituatie, je werk, je hobby’s, eventuele huisdieren, of je al dan niet een huis bezit, naar welke muziek je graag luistert.”

Behalve dat er weinig meer privé blijft, houdt Google ook stereotypen in stand. “Stel dat je als dame van Poolse origine vacatures begint op te zoeken. Dan is de kans groot dat je méér banen te zien zal krijgen voor schoonmaker dan wanneer je van Vlaamse origine zou zijn,” aldus Smets. “Dat is niet correct.” Bovendien weet niemand wat er met al die data gebeurt.