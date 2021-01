Wat is Signal en is het beter dan WhatsApp?

Serieuze concurrentie mag je het nog lang niet noemen, maar chat-app Signal is wel in opkomst. Nadat WhatsApp aankondigde de gegevens te gaan delen met Facebook steeg het aantal downloads van Signal met 4200 procent.

WhatsApp is al jaren in bezit van Facebook en al lang werd er gevreesd dat de data vroeg of laat gedeeld zouden gaan worden. Voor gebruikers buiten de EU is dat dus nu het geval. Bij Signal, dat net als WhatsApp werkt met end-to-end-encryptie, hoef je niet te vrezen dat je gegevens worden misbruikt door een of andere tech-gigant.

Het bedrijf is ondergebracht in een stichting, die in het leven is geroepen door Brian Acton, die ooit WhatsApp oprichtte. Hij stak 50 miljoen dollar in Signal en heeft zitting in het bestuur. Volgens Signal-CEO Moxie Marlinspike heeft de chat-app nooit geld aangenomen van durfinvesteerders.

Signal is verder in principe hetzelfde als WhatsApp: je kunt berichten, foto’s en video’s sturen naar andere mensen en chatgroepen aanmaken. Ook kun je locatie, documenten en andere bestanden delen. Internationaal bellen is gratis en je kunt videobellen via wifi.

Groot voordeel is dat je gegevens niet worden misbruikt. Signal krijgt geen data binnen van je profiel, contactenlijst of berichten. De software is ‘open source’ zodat je kunt zien hoe de app tot stand is gekomen. Diverse bekende veiligheidsexperts, zoals Edward Snowden, prijzen de berichtendienst.

Nu nog genoeg mensen die overstappen en het kan nog echt wat worden met Signal.