Chinees prototype trein kan 620 kilometer per uur

China heeft vorige week een prototype onthuld van een nieuwe Maglev-trein. De magneetzweeftrein kan snelheden bereiken van 620 kilometer per uur en zou daarmee écht een goed alternatief zijn voor het vliegtuig.

De Maglev-trein (kort voor Magnetic Levitation) zweeft 10 tot 20 millimeter boven het spoor door middel van een magnetisch veld. Hoewel er al decennia mee wordt geëxperimenteerd zijn er wereldwijd slechts vijf commerciële lijnen, waarvan er maar een trein op hoge snelheid rijdt in Shanghai. Een tweede wordt naar verwachting in 2027 geopend in Japan.

Het 21-meter lange prototype dat vorige week in Chengdu werd gepresenteerd moet ook over niet al te lange tijd operabel zijn. Professor He Chuan, vicepresident van de Southwest Jiaotong University, die aan het prototype meewerkte, voorspelt dat de trein binnen drie tot tien jaar passagiers kan vervoeren.

China heeft met 37.000 kilometer spoor het grootste hogesnelheidstreinnetwerk ter wereld en de enige snelle Maglev-trein, die het vliegveld van Shanghai verbindt met Longyang Road in het oosten van Shanghai. De trein haalt snelheden van meer dan 430 kilometer per uur.

Vorig jaar rond deze tijd opende China een nieuwe hogesnelheidslijn met een lengte van 174 kilometer, die Beijing verbindt met de stad Zhangjiakou, waar de Olympische Winterspelen in 2022 worden gehouden. De trein brengt de reistijd terug van drie uur naar 47 minuten.