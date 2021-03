Aantal gestolen persoonsgegevens explodeert: hackers plunderen je spaarrekening

Steeds meer mensen worden slachtoffer van hackers die hun persoonsgegevens stelen en hen daarmee vervolgens geld afhandig maken. Het aantal meldingen nam in een jaar tijd met 30 procent toe, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De persoonsgegevens worden doorverkocht aan oplichters die met babbeltrucs of internetfraude soms hele spaarrekeningen weten te plunderen van slachtoffers. Naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer zijn voldoende om spullen op afbetaling te bestellen bij webshops.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen tegen het AD: “Veel mensen worden persoonlijk getroffen als criminelen erin slagen hun persoonsgegevens te stelen. Criminelen gebruiken de gestolen gegevens namelijk voor identiteitsfraude en om spam- en phishingaanvallen uit te voeren. De schade van dergelijke oplichting kan zodanig oplopen, dat mensen echt in problemen komen en al hun spaargeld kwijtraken.’’

Vooral grote organisaties en bedrijven worden gehackt. Zo was er het grote datalek bij de GGD, waarbij gegevens van miljoenen geteste mensen werden gedownload. Ook zijn er in 2020 naar schatting bij een organisatie data van 600.000 tot 2.000.000 mensen gestolen: er was slechts één wachtwoord nodig om in te loggen. AP geeft dan ook aan dat bij veel bedrijven en organisaties de databeveiliging niet op orde is.