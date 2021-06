Opnieuw technische problemen met nieuwe Boeing

De nieuwe 777X van Boeing is nog altijd technisch niet in orde. Het toestel maakte bewegingen in de lucht zonder dat de piloten iets deden. De software zou niet goed functioneren.

Daardoor bewoog het vliegtuig tijdens de testvlucht onbedoeld bepaalde kanten op, terwijl niemand de stuurknuppel aanraakte. Het vliegtuig wordt dan ook voorlopig niet toegelaten in het luchtruim, meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De problemen zijn vergelijkbaar met de 737MAX die eerder twee jaar aan de grond stond na twee dodelijke ongelukken in enkele maanden. Er vielen honderden doden bij een crash in Indonesië en één in Ethiopië. Het veiligheidssysteem bleek de neus naar beneden te drukken.

De toelating van de 777X is in ieder geval uitgesteld tot eind 2023.