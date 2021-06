Autofabrikant: ‘Vliegende auto’s zijn realiteit tegen 2030’

De vliegende auto, het is zo'n technologische belofte waar we langzaam de hoop op hebben verloren. Maar dat is onterecht als we Hyundai-topman Michael Cole mogen geloven. Hij voorspelt dat we voor 2030 met een auto door de lucht vliegen.

Volgens Cole zal de vliegende auto in grote steden over de hele wereld realiteit zijn tegen het eind van dit decennium. Daardoor zullen files afnemen en de CO2-uitstoot omlaag gaan, voorspelt de baas van de Europese divisie van de Zuid-Koreaanse autofabrikant. Hij stelt dat het bedrijf 'flinke investeringen' heeft gedaan in stedelijke luchtmobiliteit. "We geloven dat het echt deel is van de toekomst."

Op een conferentie van motorfabrikanten zei hij: "We zijn ervan overtuigd dat in het laatste deel van dit decennium stedelijke luchtmobiliteit zeker een grote kans biedt om de verkeerscongestie te verminderen en emissies omlaag te brengen, door binnen de stad te vliegen, maar mogelijk ook tussen steden."

Hyundai presenteerde zijn vliegende autoconcept, dat is ontwikkeld in samenwerking met Uber, al tijdens de Consumentenelektronicashow in Las Vegas in januari vorig jaar.

De autofabrikant is ook betrokken bij het eerste Britse vliegveld zonder landingsbaan, ontworpen voor vliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen. Dat moet later dit jaar opengaan in Coventry. De 'stedelijke luchthaven' kan worden gebruikt voor luchttaxi's en bezorgdrones.