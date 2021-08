‘Door China ingehuurde hackers drongen buitenlandse telecomnetwerken binnen’

Minstens vijf grote internationale telecomaanbieders zouden slachtoffer zijn geworden van Chinese staatshackers, die locatiedata en andere telefoongegevens buitmaakten. Dat meldt het beveiligingsbedrijf Cybereason.

Volgens het bedrijf hebben groepen hackers in dienst van de Chinese staat, tussen 2017 en 2021 onder meer misbruik gemaakt van beveiligingslekken op Microsoft Exchange-servers. Ze zouden volledige controle hebben gekregen over de netwerken van de grote providers. Dat zegt Cybereason-ceo Lior Div. Volgens hem kunnen deze 'door de Chinese staat gesponsorde spionageoperaties' een bedreiging zijn voor de 'nationale veiligheid van landen in de regio'.

Spionage was de belangrijkste taak van de hackers. Ze zochten informatie over politici, bedrijven en activisten, maar konden ook de interne gegevens van organisaties stelen, achterdeurtjes inbouwen en schadelijke software plaatsen. Microsoft Exchange-servers worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mail. Eerder al beschuldigden de VS, de EU en een reeks bondgenoten China ervan achter de cyberaanvallen te zitten.