Wat als onderweg de accu van je elektrische auto plots leeg is?

Als je met een gewone auto strandt met een lege tank kun je vast wat benzine van een passant lenen, naar de dichtstbijzijnde pomp lopen of als je heel slim bent, heb je een kannetje benzine achterin. Maar wat moet je doen als de accu van je elektrische auto leeg is?

Een lege accu is de meest voorkomende pech onderweg van elektrische auto's. Door het accupakket is de auto veel te zwaar om naar een laadpunt te duwen. Je hebt ongetwijfeld ook geen kabel die lang genoeg is en de auto laten slepen, kan schade veroorzaken aan de aandrijflijn.

Er is maar één oplossing: je hebt een mobiele lader nodig. En laat de ANWB die nu bij zich hebben. Als je hen belt, komen ze langs met een lader, die je auto binnen een kwartiertje van genoeg stroom voorziet om een kilometer of tien te kunnen rijden. Meestal is dat genoeg om een oplaadpunt te bereiken.

Oké, er is nog een oplossing: sommige elektrische auto's, zoals de nieuwe Ioniq 5 van Hyundai kunnen hun stroom delen. Dat gaat wel uiterst traag. De auto levert in een uur ongeveer 20 kilometer aan stroom. Dan moet je dus wel iemand vinden die wil stoppen en die de tijd heeft. Misschien toch maar even de ANWB bellen.