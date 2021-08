Slechte wifi? Met deze technologische trucjes verbeter je de verbinding

Echt haperen doet de wifi tegenwoordig niet meer, maar hij kan wel om allerlei redenen trager zijn dan je zou willen. En dat is al irritant genoeg. Daarom enkele tips om de boel wat sneller te maken.

Check als eerste de plek van je router. Het kan al helpen om hem op een centrale plaats neer te zetten of op te hangen, zodat het signaal ook op de bovenverdieping verbetert.

Tweede tip is het kanaal op de router wijzigen waarop je de wifi ontvangt, Als dat voor de hele buurt hetzelfde is, kan het voor behoorlijke 'vertraging op de lijn' zorgen. Met een app als WiFi Analyzer kun je zien hoe druk het op een kanaal is. Log in op je router om het kanaal te wijzigen. Grote providers kunnen je ook helpen door op afstand de instellingen aan te passen.

Verder kan een oude router de boel langzamer maken. Krijg je van je provider niet gratis een nieuwe, maar is de jouwe wel al een paar jaar oud dan kan het lonen om zelf een nieuw exemplaar aan te schaffen.

Tenslotte kun je nog een wifiversterker kopen om het signaal door het hele huis te versterken of een powerline-adapter waarbij het internet via het stroomnetwerk loopt.