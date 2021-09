Intern rapport Facebook: Instagram slecht voor jongeren

Facebook, eigenaar van Instagram, concludeert zelf in een intern rapport, dat is ingezien door The Wall Street Journal, dat het fotoplatform slecht is voor de psychische gezondheid van jongeren.

Instagram is schadelijk dan Snapchat en TikTok, omdat het sociale vergelijking meer in de hand werkt aangezien het meer dan andere platforms is gericht op schoonheid, het lichaam en leefstijl. Een derde van alle meisjes, die Instagram gebruikt, geeft het medium de schuld van hun negatieve zelfbeeld.

Meer dan 40 procent zegt zelfs dat het gevoel van onaantrekkelijkheid pas begon toen ze lid werden van Instagram. De Britse en Amerikaanse tieners die deelnamen aan de studie, stelden ook dat ze zich verslaafd voelden aan Instagram en 13 procent van de jongeren met suïcidale gevoelens gaf het platform daar de schuld van.

Het is niet het eerste onderzoek dat aantoont dat Instagram een risico vormt voor de psychische gezondheid van tieners. Wel is frappant dat Facebook het nu ook zelf toegeeft.