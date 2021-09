E-bike in brand nadat accu explodeert in Weert

Een vrouw kreeg de schrik van haar leven toen ze in Weert aan het fietsen was op haar elektrische fiets. Ze hoorde een luide knal, waarna de fiets in brand vloog.

Eerst dacht ze nog dat ze een klapband had, meldt 1Limburg. Maar al snel zag de vrouw dat haar accu was ontploft. Ze kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De fiets brandde daarna helemaal uit, zo is te zien op de beelden.

Het lukte omstanders niet om de fiets te blussen met een brandblusser. Dat moest uiteindelijk de brandweer doen.