Tesla niet langer marktleider elektrische auto’s: dit merk is groter

Tesla wordt gezien als de aanjager van de transitie naar elektrisch rijden en was jarenlang marktleider. Maar het automerk van Elon Musk is voorbijgestreefd door het Chinese BYD.

Volgens data van CleanTechnica maakte BYD (Build Your Dreams) in de eerste helft van dit jaar 506.868 volledig elektrische auto's. Dat is een marktaandeel van 15,6 procent. Tesla produceerde 406.869 exemplaren, oftewel 12,6 procent van het wereldwijde totaal. Daarna volgen SAIC, Volkswagen en Hyundai-Kia.

In mei van dit jaar was Tesla genoodzaakt om de productie terug te schroeven door leveringsproblemen als gevolg van de lockdowns in China. Een gigantische fabriek in Shanghai moest tijdelijk stoppen met produceren door de Chinese coronagolf. Omdat de fabrieken van BYD op plaatsen staan die minder last hadden van lange lockdowns kon de productie van het Chinese merk gewoon doorgaan.

BYD is in Nederland momenteel alleen actief met elektrische bussen, maar daar komt verandering in. Binnenkort is de BYD Tang in ons land te koop. Deze zevenzitter heeft een rijbereik van 400 kilometer en een topsnelheid van 180 kilometer per uur. Ook de Han EV, die de Tesla Model 3 naar de kroon moet steken, gaat hier in de verkoop. Deze sedan kan 600 kilometer rijden op één acculading.

Tussen januari en mei zijn wereldwijd meer dan 3 miljoen elektrische auto's verkocht, tegen 1,7 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder, een groei van meer dan 80 procent dus. Naar verwachting passeert de markt de mijlpaal van 7 miljoen auto's aan het eind van dit jaar.