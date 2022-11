Abonnement op je eigen auto: Mercedes zet extra acceleratie en verwarmde stoelen achter betaalmuur

Stel je voor: je koopt een gloednieuwe elektrische Mercedes-Benz EQE van minstens 68.000 euro, maar je mag pas alle geïnstalleerde opties gebruiken als je ook nog eens 1200 euro per jaar betaalt voor de 'add-ons'? Abonnementen zijn een nieuw verdienmodel in de auto-industrie.

Het gebeurt steeds vaker dat autobedrijven extra opties achter een betaalmuur plaatsen. Zo moet je ongeveer 1200 euro per jaar betalen als je de volle acceleratiekracht van de elektrische motor wilt meemaken en in 3,3 seconden van 0 tot 100 km/uur kunt optrekken. Zonder het abonnement verlies je meer dan een kwart van het vermogen en duurt het ongeveer een seconde langer (wat nog steeds enorm snel is).

In sommige landen maakt Mercedes het nog bonter en moet je 18 euro per maand aftikken om de reeds geïnstalleerde stoelverwarming te 'unlocken'. Dit is slechts een van de vele opties die achter de betaalmuur zijn verdwenen. Eerder kwamen ze al met een abonnement van 80 euro per maand voor het gebruiken van Apple CarPlay en Android Auto. Dit zijn opties die bij andere autoproducenten gratis zijn bij oplevering.

Je kunt erop wachten tot malafide hackers een poging gaan doen om deze systemen te kraken en de illegale softwaresleutels gaan aanbieden op internet. Dit zou uiteindelijk een gevaar op kunnen leveren voor de verkeersveiligheid.