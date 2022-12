Instortingsgevaar voor oudere parkeergarages door zware SUV’s en elektrische auto’s

De vloeren van oudere parkeergarages kunnen het begeven onder het gewicht van de steeds zwaarder wordende auto's. De zware accu's van e-cars en grote SUV's laten het gewapende beton buigen en kraken.

Een elektrische auto weegt vaak wel 500 kilo meer dan een vergelijkbare benzineauto. Er kunnen volgens de British Parking Association daarom gevaarlijke situaties ontstaan in een groot deel van de 6000 parkeergarages in het Verenigd Koninkrijk, omdat deze veelal gebouwd zijn volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op het gewicht van jaren 70-auto's, zoals de 960 kilo wegende Ford Cortina.

Een gemiddelde e-car, zoals een Tesla Model 3, weegt met zijn 1819 kilo bijna twee keer zoveel. Een nieuwe Volkswagen Golf weegt ook al gauw 1400 kilo, en steeds meer mensen rijden rond in een grote, zware SUV. Maar het kan nog veel gekker. Een elektrische Hummer EV weegt 4100 kilo, alleen het accupakket van dit monster op wielen weegt met zijn 1326 kilo al meer dan een volledige Ford Fiesta.

Bouwkundig ingenieur Chris Whapples van de BPA maakt zich ernstig zorgen: “Als je het gemiddelde gewicht van elektrische auto’s ziet, begin je je af te vragen of de bestaande normen wel toereikend zijn. We hebben nog geen incidenten gehad, maar ik vermoed dat het slechts een kwestie van tijd is. We moedigen eigenaren van oudere parkeergarages aan om te controleren hoeveel speling ze hebben.”