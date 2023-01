Razendsnel je telefoon of auto opladen: Nederlands accubedrijf smaakmaker op techbeurs in Las Vegas

Neerlands trots LeydenJar, ook wel het 'ASML van de accu's' genoemd, gooit hoge ogen op de grootste technologiebeurs van de wereld, de CES. Het bedrijf werkt aan de batterij van de toekomst, die accu's dubbel zoveel opslagcapaciteit geeft en gigantisch veel sneller oplaadt.

Het bedrijf won een Innovation Award en ontving recent een investering van 30 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB), waarmee 50 procent van een nieuw te bouwen accufabriek in Brabant kan worden gefinancierd. In 2026 is deze fabriek als het goed is klaar voor gebruik.

In Las Vegas is LeydenJar op zoek naar nieuwe zakenpartners en toekomstige klanten om hun productiecapaciteit verder op te schalen en hun product sneller door te ontwikkelen. Het bedrijf heeft al een deal gesloten met het Duitse autobedrijf BMW.

“Met onze techniek zou je in één keer van Amsterdam naar München kunnen rijden en de accu binnen vijf minuten weer helemaal op kunnen laden”, zegt head of product management Ewout Lubberman tegen RTL Nieuws.

LeydenJar vervangt de grafieten minpolen in accu's door hun eigen materiaal, gemaakt van het uit zand gewonnen element silicium, zodat de opslagcapaciteit verdubbelt en de laadtijd decimeert. Op dit moment kan de batterij echter nog maar enkele honderden keren worden opgeladen vanwege microscheurtjes die ontstaan tijdens het uitzetten van het materiaal. Verder onderzoek is dus nodig om de techniek te verfijnen.