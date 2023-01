Oud en kleurloos: ons wagenpark vergrijst, net als de autobezitter

Het CBS heeft een interessant cijferoverzicht gepubliceerd over de kleur en leeftijd van de auto's in Nederland. In 2000 waren rood en blauw de populairste autokleuren, maar nu ziet het vooral grijs en zwart op de wegen.

Rood is in 22 jaar van plaats 1 (22% van alle auto's) naar 5 (6%) gezakt, blauw van 2 (21%) naar 3 (15%) en groen van 4 (14%) naar 6 (3%).

Grijs is in 22 jaar van plaats 3 (18% van alle auto's) naar 1 (34%) gestegen, zwart van 6 (9%) naar 2 (23%) en wit van 5 (10%) naar 4 (14%).

En dan te bedenken dat auto's in de jaren 60, 70, 80 en 90 nog veel meer kleur hadden dan rond de eeuwwisseling...

Hier is een mooi overzicht van de top 14 van autokleuren in Nederland in de afgelopen 23 jaar:

Er zijn nu bijna acht miljoen auto's geregistreerd door particuliere eigenaars in Nederland. Er rijden meer dan twee miljoen extra auto's rond in 2022 vergeleken met 2000 en deze stijging is volledig toe te schrijven aan 50-plussers. Vooral het aantal gepensioneerde autobezitters is explosief gestegen.

Tot slot de gemiddelde leeftijd van personenauto's: Was deze in 2000 gemiddeld nog 7 jaar, afgelopen jaar was de gemiddelde wagen liefst 11 jaar oud. Begin 2022 telde Nederland bijna 2,3 miljoen personenauto's van 15 jaar of ouder, terwijl er nog geen 400.000 van dit soort oude wagens rondreden vlak na de millenniumwisseling.