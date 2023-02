David Guetta noemt AI ‘de toekomst van de muziek’ en experimenteert volop

De Franse DJ David Guetta vroeg 'voor de grap' aan twee AI-platforms om songteksten en een rap in de stijl van Eminem te fabriceren. De beroemde muzikant sloeg naar eigen zeggen steil achterover van de kwaliteit en gebruikte de sample tijdens een optreden.

“Het werkte zo goed, ik kon het niet geloven”, zegt Guetta, die meermaals door DJ Mag is verkozen tot populairste DJ ter wereld. Hij zegt tegen de BBC dat hij de 'Emin-AI-em'-content heeft gebruikt 'om de discussie op gang te brengen'. En dat lukte wonderwel, zoals in de reacties op zijn video – bekeken door meer dan anderhalf miljoen mensen – op Twitter te zien is. De meningen in de comments lopen enorm uiteen:

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

Eminem zelf heeft nog niet gereageerd. Guetta brengt het nummer niet uit, maar denkt dat AI-technologie onvermijdelijk tot 'nieuwe muziekstijlen' gaat leiden. “Elke nieuwe muziekstijl komt voort uit een nieuwe technologie. Ik weet zeker dat de toekomst van muziek in AI ligt. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar als hulpmiddel”, aldus Guetta.

Hij vergelijkt de introductie van muzikale AI-tools met eerdere muzikale 'revoluties'. "Waarschijnlijk zou er geen rock-'n-roll zijn als er geen elektrische gitaar was. Geen acid house zonder de Roland TB-303 (bas-synthesizer) of de Roland TR-909 (drummachine). En geen hiphop zonder de sampler”, legt de top-DJ uit.

Zanger Nick Cave kijkt heel anders naar de AI-software. Hij noemde de tools 'een groteske karikatuur van wat het is om een mens te zijn' en loopt er met een grote boog omheen.