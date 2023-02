Chatbots maken nog veel te veel fouten: ‘Je krijgt overtuigend maar volledig fictief antwoord’

Allerlei beroepen werden al overbodig verklaard: ChatGPT zou de klus wel klaren. De slimme AI was sneller, beter en nooit ziek. Dat laatste klopt, maar verder laat de chatbot echt nog wel wat te wensen over.

De laatste weken duiken de foutjes op. Bard, het nieuwste AI-speeltje van Google, presenteerde in een promovideo onjuiste informatie als feiten. De aandelenkoers zakte direct toen dat bekend werd.

Maar ook de nieuwe chatbot in Microsoft Bing is niet feilloos. De bot die gebruik maakt van ChatGPT kwam bijvoorbeeld in een demonstratie met een reisplanning voor een weekendje Mexico Stad. Op het oog helemaal geslaagd. Tot iemand besloot de route te volgen: sommige restaurants bleken niet meer te bestaan, ze waren dicht of om onduidelijke reden populair bij jongeren.

Maar het wordt nog erger: Bing maakt ook rekenfouten bij het samenvatten van financiële gegevens en een zoekopdracht naar een stofzuiger voor huisdierenhaar werkte ook al niet naar behoren.

Google-zoekchef Prabhakar Raghavan ziet ook de tekortkomingen. "Het soort kunstmatige intelligentie waar we het nu over hebben, kan soms leiden tot iets dat we 'hallucinatie' noemen: een apparaat geeft een overtuigend maar volledig fictief antwoord."

Computerwetenschapper en internetpionier Vint Cerf adviseert investeerders zelfs om geen geld te steken in de technologie. "Je ziet het verschil niet tussen een welbespraakte reactie en een juiste reactie", aldus Cerf. "We zijn nog een eind verwijderd van bewustzijn of zelfbewustzijn."